Свиня. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147212-pidklasty-svynu-patrulnym-namagavsya-netverezyy-vodiy-na-poltavschyni-foto-incydentu.html

Ракурс

Курйозний випадок між поліцейськими та нетверезим водієм стався на Полтавщині. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався відкупитися від інспекторів дорожнього руху свинею.

Керманича упіймали за порушенням правил дорожнього руху — він не ввімкнув покажчик повороту відповідного напрямку. Про це повідомляє прес-служба поліції у Полтавській області.

Повідомляється, що інспектори зупинили транспортний засіб, і виявили у 35-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,06‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. Під час складання адміністративного протоколу водій почав пропонувати патрульним хабар у вигляді свині.

Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли, і він продовжував рекламувати вигідність свого хабаря.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ч. 2 ст. 122 (не подання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку руху) КУпАП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що керівник податкової інспекції Тернополя «погорів» на масштабному хабарі. Правоохоронці затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Тернопільській області та його сина — керівника підприємства, а також двох цивільних осіб з числа так званих «кримінальних елементів». Вони вимагали 40 тис. дол. хабаря з погрозами розправи.