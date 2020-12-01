Google опублікував підсумки 2020 року

https://racurs.ua/ua/n147211-gugl-nazvav-naypopulyarnishi-video-roku-na-ukrayinskomu-youtube-lyshe-odne-ne-z-rosiyi.html

Ракурс

Компанія Google, назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube.

Серед переліку десяти найпопулярніших музичних відео лише одне з України, воно розташоване на десятому місці. Решта відео — кліпи російських виконавців. Про це повідомляється у офіційному блозі Google Україна.

Найпопулярнішим музичним відео року стала колаборація російської співачки Клави Кока і популярного виконавця NILETTO з піснею «Краш». Найпопулярніші музичні відео українського YouTube:

Щодо немузичного відео, то в Google зазначають, що українські користувачі в цьому році найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв’ю відомих людей.

Так, до десятки найпопулярніших немузичних відео увійшли випуски телевізійних шоу — «Холостячка» та «Від пацанки до панянки», а також інтерв’ю колишнього очільника Офісе президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.

Найпопулярніші немузичні відео українського YouTube: