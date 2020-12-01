Гугл назвав найпопулярніші відео року на українському YouTube — лише одне не з Росіїhttps://racurs.ua/ua/n147211-gugl-nazvav-naypopulyarnishi-video-roku-na-ukrayinskomu-youtube-lyshe-odne-ne-z-rosiyi.htmlРакурс
Компанія Google, назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube.
Серед переліку десяти найпопулярніших музичних відео лише одне з України, воно розташоване на десятому місці. Решта відео — кліпи російських виконавців. Про це повідомляється у офіційному блозі Google Україна.
Найпопулярнішим музичним відео року стала колаборація російської співачки Клави Кока і популярного виконавця NILETTO з піснею «Краш». Найпопулярніші музичні відео українського YouTube:
Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
MORGENSHTERN&Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
Щодо немузичного відео, то в Google зазначають, що українські користувачі в цьому році найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв’ю відомих людей.
Так, до десятки найпопулярніших немузичних відео увійшли випуски телевізійних шоу — «Холостячка» та «Від пацанки до панянки», а також інтерв’ю колишнього очільника Офісе президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.
Найпопулярніші немузичні відео українського YouTube:
Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
CADILLAC (ПАРОДІЯ) — MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.