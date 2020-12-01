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Ракурс
Google опублікував підсумки 2020 року

Гугл назвав найпопулярніші відео року на українському YouTube — лише одне не з Росії

1 гру 2020, 14:30
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Компанія Google, назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube.

Серед переліку десяти найпопулярніших музичних відео лише одне з України, воно розташоване на десятому місці. Решта відео — кліпи російських виконавців. Про це повідомляється у офіційному блозі Google Україна.

Найпопулярнішим музичним відео року стала колаборація російської співачки Клави Кока і популярного виконавця NILETTO з піснею «Краш». Найпопулярніші музичні відео українського YouTube:

  1. Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)

  2. LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)

  3. ARTIK&ASTI — Девочка танцуй (Official Video)

  4. MIA BOYKA&ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ

  5. Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020

  6. MORGENSHTERN&Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

  7. Dabro — Юность (Official video)

  8. MORGENSHTERN&Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

  9. Баста&Zivert — Неболей

  10. MONATIK&Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Щодо немузичного відео, то в Google зазначають, що українські користувачі в цьому році найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв’ю відомих людей.

Так, до десятки найпопулярніших немузичних відео увійшли випуски телевізійних шоу — «Холостячка» та «Від пацанки до панянки», а також інтерв’ю колишнього очільника Офісе президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.

Найпопулярніші немузичні відео українського YouTube:

  1. Мэвл — Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️

  2. Холостячка — Выпуск 1 от 23.10.2020

  3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 — 17.02.2020

  4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

  5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

  6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

  7. MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020 / вДудь

  8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) — MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

  9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.


  10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Джерело: Ракурс


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