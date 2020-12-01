Гугл назвал самые популярные видео года на украинском YouTube — только одно не из Россииhttps://racurs.ua/n147211-gugl-nazval-samye-populyarnye-video-goda-na-ukrainskom-youtube-lish-odno-ne-iz-rossii.htmlРакурс
Компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube.
Среди перечня десяти самых популярных музыкальных видео лишь одно из Украины, оно расположено на десятом месте. Остальные видео — клипы российских исполнителей. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.
Самым популярным музыкальным видео года стала коллаборация российский певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с песней «Краш».
Самые популярные музыкальные видео украинского YouTube:
Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
MORGENSHTERN&Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
Что касается немузыкального видео, то в Google отмечают, что украинские пользователи в этом году больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.
Так, в десятку самых популярных немузыкальных видео вошли выпуски телевизионных шоу — «Холостячка» и «От пацанки до барышни», а также интервью бывшего главы офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.
Самые популярные немузыкальные видео украинского YouTube:
Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
CADILLAC (ПАРОДІЯ) — MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
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