Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Google опубликовал итоги 2020 года, фото:

Гугл назвал самые популярные видео года на украинском YouTube — только одно не из России

1 дек 2020, 14:30
999

Компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube.

Среди перечня десяти самых популярных музыкальных видео лишь одно из Украины, оно расположено на десятом месте. Остальные видео — клипы российских исполнителей. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

Самым популярным музыкальным видео года стала коллаборация российский певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с песней «Краш».

Самые популярные музыкальные видео украинского YouTube:

  1. Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)

  2. LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)

  3. ARTIK&ASTI — Девочка танцуй (Official Video)

  4. MIA BOYKA&ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ

  5. Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020

  6. MORGENSHTERN&Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

  7. Dabro — Юность (Official video)

  8. MORGENSHTERN&Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

  9. Баста&Zivert — Неболей

  10. MONATIK&Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Что касается немузыкального видео, то в Google отмечают, что украинские пользователи в этом году больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

Так, в десятку самых популярных немузыкальных видео вошли выпуски телевизионных шоу — «Холостячка» и «От пацанки до барышни», а также интервью бывшего главы офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.

Самые популярные немузыкальные видео украинского YouTube:

  1. Мэвл — Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️

  2. Холостячка — Выпуск 1 от 23.10.2020

  3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 — 17.02.2020

  4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

  5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

  6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

  7. MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020 / вДудь

  8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) — MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

  9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.


  10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров