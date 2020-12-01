Google опубликовал итоги 2020 года, фото:

https://racurs.ua/n147211-gugl-nazval-samye-populyarnye-video-goda-na-ukrainskom-youtube-lish-odno-ne-iz-rossii.html

Ракурс

Компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube.

Среди перечня десяти самых популярных музыкальных видео лишь одно из Украины, оно расположено на десятом месте. Остальные видео — клипы российских исполнителей. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

Самым популярным музыкальным видео года стала коллаборация российский певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с песней «Краш».

Самые популярные музыкальные видео украинского YouTube:

Что касается немузыкального видео, то в Google отмечают, что украинские пользователи в этом году больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

Так, в десятку самых популярных немузыкальных видео вошли выпуски телевизионных шоу — «Холостячка» и «От пацанки до барышни», а также интервью бывшего главы офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.

Самые популярные немузыкальные видео украинского YouTube: