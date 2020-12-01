СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

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Война на Донбассе продолжается, вследствие чего контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.

Они принимали активное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений и участников операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, трое боевиков, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы «Кольчуга», в 2014—2015 годах присоединились в ряды пророссийских наемников.



Следствием установлено, что ставленники оккупантов имеют прямое отношение к обстрелам позиций украинских защитников и правоохранительных органов. Из-за постоянного пребывания на временно неподконтрольной территории, следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантов объявили в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ оставила террористов ДНР без продуктов — сотрудники Службы безопасности Украины блокировали многомиллионную схему незаконной поставки продукции на неподконтрольные территории Донбасса.

Следствие установило, что группа жителей Харькова и области отгружали в адрес подставных иностранных фирм пищевые продукты, которые при пересечении границы незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой области.