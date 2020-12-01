СБУ. Фото: прес-служба СБУ

https://racurs.ua/ua/n147210-troh-boyovykiv-feykovoyi-dnr-ogolosyly-u-mijnarodnyy-rozshuk-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, унаслідок чого контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої ДНР.

Вони брали активну участь у бойових діях проти українських військових підрозділів та учасників операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, троє бойовиків, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга», у 2014−2015 роках приєдналися до лав проросійських найманців.

Слідством встановлено, що ставленики окупантів причетні до обстрілів позицій українських захисників та правоохоронних органів. Через постійне перебування на тимчасово непідконтрольній території, слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчинені злочинів за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Фігурантів оголосили у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ залишила терористів ДНР без продуктів — співробітники Служби безпеки України блокували багатомільйонну схему незаконної поставки продукції на непідконтрольні території Донбасу.

Слідство встановило, що група мешканців Харкова та області відвантажували на адреси підставних іноземних фірм харчових продуктів, які після перетину кордону незаконно потрапляли до тимчасово окупованої території Донецької області.