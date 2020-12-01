Наслідки серцевого нападу жінки та чоловіки переносять по-різному. Фото: 24.kz

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Наслідки серцевого нападу жінки та чоловіки переносять по-різному.

З’ясувалося, що жінки мають на 20% більш високий рівень ризику розвитку серцевої недостатності або смерті протягом п’яти років після першого інфаркту. Вчені поки не назвали причину такої різниці, проте вони сподіваються, що їх робота зверне увагу на існуючу проблему при відновленні пацієнтів. Про це 1 грудня повідомляє Newsroom.

У ході наукового дослідження проаналізували дані понад 45 тис. пацієнтів (30,8% жінок), госпіталізованих з першим серцевим нападом в період з 2002 по 2016 рік у Канаді. Науковці вивчали інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST і менш важкому типі без підйому сегмента ST. За пацієнтами спостерігали в середньому шість років.

Виявилося, що жінки стикалися з інфарктом в більш старшому віці, ніж чоловіки, проте вони мали більше різних ускладнень і більший ризик розвитку серцевої недостатності. Крім того, з’ясувалося, що розвиток серцевої недостатності як в стаціонарі, так і після виписки залишалося більш високим у жінок, ніж у чоловіків, при обох типах інфаркту.

Крім того, встановлено, що:

Жінки мали більш високий рівень смертності в лікарні, ніж чоловіки.

Жінки також мали більш складні медичні історії, включаючи високий кров’яний тиск, діабет, фібриляцію передсердь і хронічну обструктивну хворобу легенів.

При цьому вчені дійшли висновку, що жінки рідше звертаються до фахівця з серцево-судинної системи 72,8% проти 84% у чоловіків.

Нагадаємо, учені з Токійського столичного університету заявили, що хвороба Альцгеймера може виникати через мутацію одного з ферментів.