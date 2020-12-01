Рада врегулювала питання касових апаратів для ФОПів

https://racurs.ua/ua/n147208-kasovi-aparaty-dlya-fopiv-rada-vreguluvala-pytannya.html

Ракурс

Запровадження касових апаратів для малого бізнесу в Україні відтермінували до 1 січня 2022 року. Нардепи сьогодні терміново розробили новий законопроект і ухвалили його у першому читанні (320 голосів) та в цілому (319 голосів «за»).

Профільний комітет Верховної Ради 1 грудня швидко розробив законопроект № 4439-д для врегулювання питання введення обов’язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков дав комітету відповідне доручення.

Закон напрацювали на базі тих законопроектів, які були раніше зареєстровані.

Під час засідання заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк пояснив, що законопроектом пропонується скасувати кешбек, а всі ліміти (зокрема в фіскалізації) прив’язати до мінімальної заробітної плати.

Тепер ліміти будуть залежати від того, як ми будемо працювати. Якщо економіка буде зростати, ліміти будуть зростати, — сказав Желензняк.

Нардепи також зменшили перелік ризикових груп і скасували велику кількість штрафів для підприємців. Водночас залишено мораторій на перевірки до кінця карантину.

«Ракурс» повідомляв, що 30 листопада президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект про відстрочення введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також документом пропонується знизити штрафи і скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

17 листопада Верховна рада провалила законопроект № 4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Із 1 січня 2021 року використання РРО мало стати обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності (торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями).

Передбачалося, що для інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року, а на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО не розповсюджуватиметься.