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Під час мітингу ФОПів у Києві, фото: PavlovskyNews
Мітинг ФОПів спровокував численні затори в центрі Києва (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147206-mityng-fopiv-sprovokuvav-chyslenni-zatory-v-centri-kyieva-foto-video.htmlРакурс
Мітинг фізичних осіб-підприємців (ФОПів) біля будівлі Верховної Ради у центрі Києва паралізував рух транспорту на Хрещатику.
В результаті виник затор від Європейської площі до Бесарабського ринку, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
Учасники мітингу на Хрещатику свою акцію називають «Податковий майдан #SaveФОП «Право на працю».
Біля будівлі Верховної Ради встановлена сцена, на якій перед присутніми виступають спікери акції.
Згодом колона ФОПів вирушила з Хрещатика на Банкову. Зазначається, що колона мітингувальників рухається повільно, оскільки вулиця Круглоуніверситетська є для їхньої кількості недостатньо широкою.
Учасники акції виступають проти передбаченого законодавством з 1 січня 2021 року зобов’язання використовувати РРО (фіскальні касові апарати) для певних категорій підприємців ІІ-IV груп.
Нагадаємо, у Верховній Раді на тлі цих протестів вирішили терміново сьогодні, 1 грудня, розглянути відтермінування закону про касові апарати.
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