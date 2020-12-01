Під час мітингу ФОПів у Києві, фото: PavlovskyNews

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Мітинг фізичних осіб-підприємців (ФОПів) біля будівлі Верховної Ради у центрі Києва паралізував рух транспорту на Хрещатику.

В результаті виник затор від Європейської площі до Бесарабського ринку, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Учасники мітингу на Хрещатику свою акцію називають «Податковий майдан #SaveФОП «Право на працю».

Біля будівлі Верховної Ради встановлена сцена, на якій перед присутніми виступають спікери акції.

Згодом колона ФОПів вирушила з Хрещатика на Банкову. Зазначається, що колона мітингувальників рухається повільно, оскільки вулиця Круглоуніверситетська є для їхньої кількості недостатньо широкою.

Учасники акції виступають проти передбаченого законодавством з 1 січня 2021 року зобов’язання використовувати РРО (фіскальні касові апарати) для певних категорій підприємців ІІ-IV груп.

Нагадаємо, у Верховній Раді на тлі цих протестів вирішили терміново сьогодні, 1 грудня, розглянути відтермінування закону про касові апарати.