Декрет для тата попередньо підтримала Рада, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n147205-dekret-dlya-tata-poperedno-pidtrymala-rada.html

Ракурс

Законопроект про «декрет для чоловіків» у першому читанні 1 грудня підтримала Верховна Рада.

Парламент зробив крок до рівності у догляді за дитиною. Нардепи дозволили батькові йти в декрет — ініціативу підтримав 301 народний депутат, повідомляється у трансляції з Ради.

Зокрема, у законопроекті № 3695 передбачається:

право батька брати додаткову відпустку до двох тижнів одразу після народження дитини;

рівні можливості брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років для батька та матері;

можливість для батька з багатодітної родини або родини, у якій є дитина з інвалідністю, брати додаткову відпустку по догляду за дитиною.

Окрім того, аби допомогти сім’ям із дітьми та розвивати відповідальне батьківство, запроваджуються й інші види відпусток.

Рада розглядала питання за скороченою процедурою. Під час виступу очільник підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Марина Бардіна пояснила, що законопроєктом пропонується запровадити додаткову відпустку тривалістю до двох тижнів, якою може скористатися батько дитини.