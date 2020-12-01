Декрет для тата попередньо підтримала Радаhttps://racurs.ua/ua/n147205-dekret-dlya-tata-poperedno-pidtrymala-rada.htmlРакурс
Законопроект про «декрет для чоловіків» у першому читанні 1 грудня підтримала Верховна Рада.
Парламент зробив крок до рівності у догляді за дитиною. Нардепи дозволили батькові йти в декрет — ініціативу підтримав 301 народний депутат, повідомляється у трансляції з Ради.
Зокрема, у законопроекті № 3695 передбачається:
- право батька брати додаткову відпустку до двох тижнів одразу після народження дитини;
- рівні можливості брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років для батька та матері;
- можливість для батька з багатодітної родини або родини, у якій є дитина з інвалідністю, брати додаткову відпустку по догляду за дитиною.
Окрім того, аби допомогти сім’ям із дітьми та розвивати відповідальне батьківство, запроваджуються й інші види відпусток.
Рада розглядала питання за скороченою процедурою. Під час виступу очільник підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Марина Бардіна пояснила, що законопроєктом пропонується запровадити додаткову відпустку тривалістю до двох тижнів, якою може скористатися батько дитини.
Нині у законодавстві право на батьківство є похідним від права матері. Ми ж хочемо урівноважити права батька і матері на догляд за дитиною і дати можливість чоловікам на рівні з жінками брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років, — сказала Бардіна.