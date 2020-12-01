Декрет для отца предварительно поддержала Радаhttps://racurs.ua/n147205-dekret-dlya-otca-predvaritelno-podderjala-rada.htmlРакурс
Законопроект о «декрете для отца» в первом чтении 1 декабря поддержала Верховная Рада.
Парламент сделал шаг к равенству в уходе за ребенком. Нардепы разрешили отцу уходить в декрет — инициативу поддержал 301 народный депутат, сообщается в трансляции Рады.
В частности, в законопроекте № 3695 предусматривается:
- право отца брать дополнительный отпуск до двух недель сразу после рождения ребенка;
- равные возможности брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет для отца и матери;
- возможность для отца из многодетной семьи или семьи, в которой есть ребенок с инвалидностью, брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком.
Кроме того, чтобы помочь семьям с детьми и развивать ответственное отцовство, вводятся и другие виды отпусков.
Рада рассматривала вопрос по сокращенной процедуре. Во время выступления глава подкомитета по вопросам соблюдения Украиной международных обязательств в области прав человека и гендерной политики Марина Бардина объяснила, что в законопроекте предлагается ввести дополнительный отпуск продолжительностью до двух недель, которым может воспользоваться отец ребенка.
Сейчас в законодательстве право на отцовство является производным от права матери. Мы же хотим уравновесить права отца и матери по уходу за ребенком и дать возможность мужчинам наравне с женщинами брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет, — сказала Бардина.