Дети после развода и битва за ребенка: когда отец побеждает?

Дети после развода. Фото: Pixabay

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Ракурс

Дети после развода не всегда остаются с матерью. Отцам тоже случается одерживать верх в судебных спорах о том, кто будет для ребенка «родителем №1». Справедливости ради нужно сказать, что случаев таких немного и они достойны отдельного внимания, потому что помогают выяснить, какие обстоятельства на руку отцу в битве за своего отпрыска.

Совсем недавно мы писали о том, как после развода отцы зачастую вынуждены отвоевывать у матерей свое право на участие в воспитании общих детей. А бывает, что за ребенка борются не только из-за родительских чувств, но и из-за дополнительных бонусов, скажем, в жилищных спорах бывших супругов.

В этой статье мы приведем две свежие судебные истории о детях после развода и отцах, которые выиграли битву за ребенка.

Дети после развода: ребенок как предмет шантажа?

Это дело слушалось в районном суде одного из областных центров центральной Украины. С иском о расторжении брака в суд обратилась жена. Де-юре брак длился уже восемь лет, однако на самом деле отношения давно дали трещину, после многочисленных ссор супруги разъехались. У них был общий сын, и мать требовала, чтобы ребенок остался с ней. Женщина жаловалась не только на ссоры с мужем, но и на то, что тот не раз поднимал на нее руку, да так, что она оказывалась в больнице. А однажды муж просто не впустил ее в дом, запретив видеться с ребенком.

Женщина обратилась в полицию. Спустя два с половиной месяца после того, как муж выставил ее за порог, ей удалось забрать сына. Но вскоре муж со своими родителями снова отобрал ребенка. И вот она требует его вернуть. У нее есть дом, работа, стабильный заработок, она любит сына и хочет жить с ним.

Тем временем отец обратился в суд со встречным иском, и проблема с его точки зрения выглядела так: да, фактически брак давно развалился, и, между прочим, из-за супружеских измен жены. Он сам снял ей квартиру, давал денег и сам возил к ней ребенка. Сыну будет лучше остаться с ним, потому что ребенок и так живет с ним и он в состоянии лучше его обеспечивать. Утверждения об избиениях голословны, в больницу супруга попадала из-за обычных недомоганий, уголовное производство по поводу рукоприкладства закрыто. А обвиняла его жена лишь потому, что хотела шантажировать и вынудить купить ей квартиру в центре города. Жена, в свою очередь, тоже обвиняла мужа в шантаже: мол, тот требовал от нее переоформить на него машину, и тогда он даст ей возможность видеться с сыном.

Районная служба по делам детей действительно дала отцу превосходные характеристики: у него собственное отличное жилье, мальчик, по их словам, больше любит отца, а тот самолично водит его в детсад и в разнообразные кружки и секции. Кроме того, с ребенком постоянно бабушка с дедушкой, и разлучать внука с ними не нужно. А вот мать квартиру снимает.

После того как отец наведался к ней с родителями и отобрал мальчика, он тут же обратился в суд с иском о взыскании алиментов с матери. (Заметим, это плохо вяжется с утверждением мужа, что он снимал жене квартиру и давал ей денег.) И теперь с матери действительно удерживают четверть заработка на содержание сына.

Еще спустя три месяца мать обратилась в суд с требованием предоставить ей хотя бы график свиданий с сыном и запретить мужу чинить ей препятствия в общении с ребенком. Заявление ей вернули. Но районный орган опеки и попечения распорядился определить график общения матери с сыном, пока не будет решен спор о месте проживания. Однако женщина жаловалась, что отец, несмотря ни на какие графики, видеться ей с сыном не дает.

В решении суда много сказано о равных правах обоих родителей и о том, что суд прежде всего должен учитывать интересы малолетнего ребенка. К слову, суд учитывает его мнение, если ребенку уже исполнилось десять, в отношении маленьких детей во внимание принимается мнение органов опеки и попечительства, службы по делам детей, профессиональных психологов и воспитателей. Служба по делам детей, как мы уже говорили, характеризовала отца крайне положительно.

Теперь самое интересное. По документам зарплата отца была вдвое выше зарплаты матери: у него 13 тыс. грн в месяц, у нее — до 7000. И то, и другое — негусто, учитывая необходимость арендовать отдельное жилье. Точнее, так: за зарплату в 7000 грн арендовать можно разве что угол, тогда оставшихся денег впритык хватит на жизнь одному человеку. Да и на 13 тыс. не сильно разгонишься, учитывая, что ребенка нужно не только кормить и одевать, а и обеспечивать ему досуг.

Теперь посмотрим на работу обоих не сильно богатых супругов. Оба — госчиновники, она трудится в одной из служб, относящихся к социальной политике, на не очень высокой должности, зато он — в архитектурно-строительной инспекции области, на должности как раз очень значительной.

В общем, суд решил супругов развести, взыскав с них поровну судебные издержки, а вот место жительства ребенка после развода определить с отцом. И тут уж с матери в пользу отца взыскали издержки на правовую помощь. Всего проигравшая мать потеряла на этом деле почти полтора месячных оклада, притом что алименты ей приходится платить регулярно.

К слову, о графике посещений ребенка после развода в решении нет ни слова, а значит, история, скорее всего, будет иметь продолжение.

Мама на выходные

Вот еще одно дело, дошедшее на этот раз до Верховного суда, в котором отец выиграл спор за место проживания ребенка после развода. Эта история произошла в крупном промышленном центре на юго-востоке, и тут уж отцу пришлось всерьез сражаться за свои права. История показательна еще и тем, что решающим аргументом в ней стали выводы психолога.

Итак, пара десять лет прожила в браке, развелась, общий сын первые несколько месяцев жил с матерью, а потом его забрал отец. Он считал, что у него ребенку будет лучше: собственный дом, стабильный доход (мужчина — предприниматель), а мать квартиру снимает. Почти сразу же он обратился в суд с иском о том, чтобы ребенка после развода оставили жить с ним, тем более сам мальчик говорил, что ему нравится оставаться с папой.

Однако районный суд отказал в удовлетворении иска, в том числе и на том основании, что отец не предоставил достаточно доказательств тех исключительных обстоятельств, при которых ребенка после развода следует разлучить с матерью.

Отец подал жалобу в апелляционную инстанцию, и та разрешила спор по-другому. Конечно, в том, что суд принял сторону отца, сыграло роль и то обстоятельство, что у отца было свое комфортное жилье. Но главное — сам ребенок после развода родителей общался с психологом и был допрошен в судебных заседаниях (как в первой, так и в апелляционной инстанциях).

Мать мальчика говорила, что отец «давит авторитетом» на сына. А что же мальчик? Он сказал, что любит обоих родителей, но ему хочется жить с папой, а выходные проводить с мамой. Ребенок еще рассказал о том, что мама, с которой он прожил в общей сложности около года (два раза по несколько месяцев), не разрешает ему видеться с папой, а иногда ему сильно перепадает за то, что он рассказывает матери о любви к отцу. Папа же выстраивает отношения более разумно.

И апелляционный суд, вновь выслушав ребенка, встал на сторону отца. Мать с таким положением дел не смирилась и отправилась в кассационную инстанцию.

Оба родителя могли обеспечить сыну нормальную комфортную жизнь, но кассационный суд согласился с решением апелляционного: желание ребенка в этом деле (да и в любом другом подобном деле) важнее притязаний родителей. Мальчик уже достаточно взрослый, чтобы заявить о своих желаниях, и на протяжении года, прошедшего, пока дело ходило по инстанциям, он своего мнения не изменил. Сын остался с отцом.

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В обоих судебных решениях суд ссылается на известное дело Европейского суда по правам человека «М. С. против Украины» от 11 июля 2017 года (заявление №2091/13), в котором отцу удалось отстоять свои права аж в Страсбурге. Мы подробно писали об этом деле, и почитать о нем будет полезно всем, кто спорит из-за ребенка.