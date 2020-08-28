После развода: на что имеет право отец. Фото: Pixabay

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Ракурс

Когда читаешь дела о том, как родители после развода «делят» права на общих детей, поневоле вспоминаешь старый анекдот: «Звери пишут лесную конституцию. Глава первая: все звери в лесу равны. Глава вторая: лев равнее всех». По закону, оба родителя имеют равные права на ребенка, даже если они жили в незарегистрированном браке, — это записано в ст. 141 Семейного кодекса Украины. Но почему-то в основном отцам приходится отвоевывать в суде элементарную возможность видеться с детьми.

В каких случаях суд позволяет отцу после развода видеться с детьми, а в каких постановляет разрешить свидания только в присутствии матери? На что имеет право претендовать разведенный отец? Об этом — несколько историй, закончившихся недавно в Верховном суде.

«Не воспринимает как отца»

Первая — история короткого брака и последовавшего за ним долгого судебного разбирательства. Итак, молодая пара не прожила в браке и двух лет, но у супругов родилась дочь. Брак развалился, девочка после развода осталась с матерью, которая (как, к сожалению, часто бывает), желая побольнее уколоть бывшего мужа, не хотела, чтобы девочка виделась с отцом. Тот, кстати, вел себя как приличный родитель: добровольно давал деньги на содержание дочери и хотел видеться с ней. Но часто, когда он звонил бывшей жене и говорил, что приедет погулять с ребенком, она просто не открывала ему дверь.

Обиженный отец после развода обратился в районную службу по делам детей, и комиссия назначила график свиданий с ребенком — три будних дня, по два часа вечером. Причем комиссия, ссылаясь на заключение психолога из Городского центра ребенка, рекомендовала, чтобы эти встречи проходили в присутствии матери, потому что, по мнению психолога, «ребенок не воспринимает как отца» бывшего мужа. Психолог, кстати, посоветовала родителям пройти семейную терапию, чтобы наладить конструктивные отношения между собой и не травмировать ребенка.

Но отца такое положение дел не устраивало, и он обратился в суд с иском к бывшей жене и районной службе по делам детей и попросил вдобавок к трем дням в неделю добавить месяц летом и две недели зимой, чтобы в это время он мог организовать отдых с дочерью.

Районный суд решил, что с отца после развода будет достаточно и трех будних вечеров в неделю, и встречи с дочерью должны проходить в присутствии бывшей жены. Но и она, в свою очередь, не имеет права нарушать этот график, запирать двери и не позволять отцу видеться с ребенком.

Однако тот посчитал подобное решение несправедливым, подал апелляционную жалобу (она была оставлена без удовлетворения) и наконец дошел до высшей судебной инстанции. И та тоже оставила в силе решение районного суда: свидания три дня в неделю по два часа в присутствии бывшей жены.

Да, муж и жена после развода имеют равные права, и тот, кто живет вместе с ребенком, не должен мешать другому родителю с ним видеться. Таким образом, суд первой инстанции, в общем, защитил право отца на свидания, установив жесткий их график. В остальном же все суды, ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка, говорили, что главное в подобных спорах — интересы ребенка. А девочка еще слишком мала, чтобы воспринимать приходящего в гости дяденьку своим отцом, ей страшновато оставаться с ним наедине, без мамы. Поэтому отец должен довольствоваться тем, что ему позволено.

Наказание за новую женитьбу после развода

В следующей судебной истории, закончившейся полгода назад в Верховном суде, речь шла о паре, прожившей в браке восемь лет и успевшей произвести на свет двоих детей. Четыре года назад пара развелась. Дети после развода (сын и дочь) остались с матерью, а отец съехал на съемную квартиру.

Два года бывшие супруги вполне ладили между собой, отец после развода встречался с детьми без проблем. Но потом мужчина женился во второй раз, это больно задело самолюбие бывшей жены, и она, снова-таки как это часто бывает, принялась мстить бывшему мужу, не давая ему возможности видеться с детьми. Папа писал в исковом заявлении о том, что вынужден был караулить детей возле подъезда, потому что иначе не мог увидеться с ними, и просил дать ему право на свидания с сыном и дочерью без присутствия матери, а также возможность забирать их и ездить вместе в гости к бабушке.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск отца: график свиданий получился неплохим: два раза в неделю в будние дни, каждые вторые выходные в месяц, половину зимних школьных каникул, один летний месяц и первый день нового года.

Мать была крайне недовольна таким решением. В суде она утверждала, что ее бывший муж — отвратительный тип, пьет, гуляет и плохо влияет на детей, и новая его жена — особа ему под стать. Впрочем, никаких доказательств она не представила. Зато подала апелляционную жалобу, и апелляционный суд урезал обязательный график до субботних свиданий и встреч на дни рождения, а все остальное — по договоренности. И — это важно! — апелляционный суд не указывал, как должны были проходить свидания: в присутствии матери или без ее участия.

Тогда уже отец подал кассационную жалобу на бывшую супругу и районную службу по делам детей. В ней он как раз и ссылался на равные права матери и отца после развода на участие в воспитании детей. Высшая судебная инстанция посчитала, что раз уж между родителями установились не очень дружественные отношения, то суд первой инстанции разумно признал, что детям лучше видеться с отцом без присутствия матери.

«Раздражает ребенка игрушками»

А в этой истории право видеться с ребенком без участия матери и родственников с материнской стороны выиграл отец, который… даже не был официально разведен с матерью. Если две предыдущие истории происходили в столице, то эта — в небольшом городке на востоке.

Молодая пара, прожив вместе полгода, зарегистрировала отношения, у них родился сын. А еще через три года мама, прихватив малыша, уехала к своим родным и прекратила всякое общение с мужем. Он пытался приехать поговорить с женой и ее родителями, но его просто не пустили в дом. Тогда отец вынужден был обратиться для начала в службу по делам детей. Там обращение рассмотрели, составили график общения с ребенком, и как будто бы ситуация стала налаживаться: отец забирал на выходные и ребенка, и мать, заезжал за ними по вечерам, все выглядело цивилизованно… какое-то время. А потом мать мальчика и вся ее родня снова ополчилась против отца ребенка, и тогда уже он вынужден был обратиться в суд. Тем более что сын был очень привязан к папе и скучал по нему.

Отец был хозяином просторной трехкомнатной квартиры, неплохо зарабатывал, работал по гибкому графику и вообще был человеком во всех отношениях положительным. Он хотел, чтобы сын мог жить у него время от времени, и не собирался мешать в это время матери, своей жене, видеться с ребенком.

Мать же подала встречный иск, считая, что отцу видеться с малышом незачем. Тот, мол, пошел в детский сад, это и так большая нагрузка для детской психики, а тут еще папа — то полицию вызовет, чтобы его пустили к сыну, то игрушек привезет и «раздражает ими ребенка» (так было в показаниях матери). Хватит, мол, ему и пары раз в неделю по часику в присутствии ее, матери, или дедушки с бабушкой, и еще пары выходных дней в месяц.

Районный суд частично удовлетворил оба иска — и отца, и матери. Отец по суду получил обязательное право видеться с сыном, свидания должны были проходить по графику — два раза в неделю плюс два выходных дня в месяц и в день рождения ребенка. Но в присутствии матери или бабушки с дедушкой.

А вот апелляционный суд, куда обратился отец, встал на его сторону и постановил, что свидания могут проходить без присутствия матери. Мать, в свою очередь, написала жалобу в Верховный суд, но там сочли правильным оставить в силе решение апелляционного суда, и отец окончательно получил возможность регулярно видеться со своим сыном без присутствия матери.

Заметьте — речь идет о нормальном, социально успешном отце, который всей душой хочет воспитывать собственного ребенка. И он отвоевал такое право, только пройдя через несколько лет судебных мытарств.

Сегодня, рассматривая споры об участии в воспитании детей, суды должны в первую очередь учитывать интересы не родителей после развода, а ребенка. Поэтому во всех судебных решениях есть ссылка на Конвенцию о правах ребенка, ратифицированную Украиной почти двадцать лет назад. Однако на практике отцам все еще очень сложно бороться за свои права быть отцами.