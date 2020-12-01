https://racurs.ua/n147204-na-orbitu-zapustyat-kosmicheskogo-uborschika-foto-izobreteniya.html

Ракурс

Космический мусор будет убирать уникальный космический корабль с элементами в виде рук-щипцов, которые будут хватать металлический лом весом более 100 кг на высоте 700 км и заталкивать его в атмосферу Земли для сгорания.

Этот необычный проект запустит Европейское космическое агентство (ESA) совместно со швейцарской компанией ClearSpace SA в 2025 году. Об этом сообщает Extreme Tech.

Необычный космический корабль обошелся ESA в 86 млн евро. По данным ESA, на орбите Земли уже скопился металлолом весом около 8 тыс. 500 т, и его объем быстро растет.



Космический мусор или орбитальный мусор — неуправляемые объекты антропогенного происхождения, которые больше не выполняют свои функции и летают вокруг Земли или вокруг других планет. Эти объекты различного происхождения представляют угрозу космическим аппаратам. Есть риск, что мусор начнет измельчаться в геометрической прогрессии вследствие взаимных столкновений. На околоземной орбите вращается около 19 тыс. объектов.

Сейчас есть несколько источников образования космического мусора:

«мертвые спутники» — искусственные спутники, которые прекратили свое функционирование и по определенным причинам не были уничтожены;

последние ступени ракет — после отделения собственно корабля или спутника от ракеты-носителя, некоторые фрагменты ракеты-носителя остаются на орбите;

небольшие куски — фрагменты обшивки, различные отвертки, выпавшие из рук космонавтов и т.д.;

фрагменты уничтоженных спутников — потенциально вредные последствия военных учений. Подобные тренировки по уничтожению своих отработанных спутников проводили Китай, США и СССР.

Напомним, ранее мы сообщали, что японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с компанией Astroscale проведет первый эксперимент по сбору с орбиты космического мусора. На околоземной орбите собралось около 34 тыс. крупных объектов космического мусора (размером более 10 см) и несколько десятков миллионов более мелких элементов.