Космічне сміття. Фото: Extreme Tech

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Ракурс

Космічне сміття буде прибирати унікальний космічний корабель з елементами у вигляді рук-щипців, що будуть хапати металевий брухт вагою понад 100 кг на висоті 700 км та заштовхувати його в атмосферу Землі для згорання.

Цей незвичайний проект запустить Європейське космічне агентство (ESA) спільно зі швейцарською компанією ClearSpace SA у 2025 році. Про це повідомляє Extreme Tech.

Надзвичайний космічний корабель обійшовся ESA у 86 млн євро. За даними ESA, на орбіті Землі є металобрухт вагою близько 8 тис. 500 т, і його обсяг швидко зростає.

Космічне сміття або орбітальне сміття — некеровані об'єкти антропогенного походження, які більше не виконують свої функції та літають навколо Землі або навколо інших планет. Ці об'єкти різноманітного походження становлять загрозу космічним апаратам. Є ризик, що сміття почне подрібнюватися у геометричній прогресії внаслідок взаємних зіткнень. На навколоземній орбіті обертається близько 19 тис. об'єктів.

Наразі є кілька джерел утворення космічного сміття:

«мертві супутники» — штучні супутники, які припинили своє функціонування і з певних причин не були знищені;

останні ступені ракет — після відділення власне корабля чи супутника від ракети-носія, деякі фрагменти ракети-носія залишаються на орбіті;

невеликі шматки — фрагменти обшивки, всілякі викрутки, що випали з рук космонавтів, тощо;

фрагменти знищених супутників — потенційно шкідливі наслідки військових навчань. Подібні тренування по знищенню своїх відпрацьованих супутників проводили Китай, США та СРСР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) разом із компанією Astroscale проведе перший експеримент зі збору з орбіти космічного сміття. На навколоземній орбіті зібралося близько 34 тис. великих об'єктів космічного сміття (розміром понад 10 см) і кілька десятків мільйонів менших.