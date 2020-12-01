Во время митинга ФЛП в Киеве, фото: PavlovkyNews

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Ракурс

Митинг физических лиц-предпринимателей (ФЛП) возле здания Верховной Рады в центре Киева парализовал движение транспорта на Крещатике.

В результате возникла пробка от Европейской площади до Бессарабского рынка, сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

Участники митинга на Крещатике свою акцию называют «Налоговый майдан #SaveФОП «Право на труд».

Возле здания Верховной Рады установлена ​​сцена, на которой перед собравшимися выступают спикеры акции.

Впоследствии колонна ФЛП отправилась с Крещатика на Банковую. Отмечается, что колонна митингующих движется медленно, поскольку улица Круглоуниверситетская является для их количества недостаточно широкой.

Участники акции выступают против предусмотренного законодательством с 1 января 2021 года обязательство использовать РРО (фискальные кассовые аппараты) для определенных категорий предпринимателей II-IV групп.

Напомним, в Верховной Раде на фоне этих протестов решили срочно сегодня, 1 декабря, рассмотреть отсрочки закона о кассовых аппаратах.