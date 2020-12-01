На фоне протестов в Раде решили срочно рассмотреть отсрочку закона о кассовых аппаратах, фото — РБК-Украина

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Ракурс

Закон об отсрочке кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей рассмотрят в Верховной Раде уже 1 декабря.

Спикер Дмитрий Разумков проинформировал о результатах совещания руководства Рады с руководителями депутатских фракций и групп, которое провели во время утреннего заседания.

На совещании договорились о подготовке на основе зарегистрированных законопроектов проекта об урегулировании ситуации с ФЛП. Разумков поручил профильному комитету безотлагательно собраться в 12.00 на заседание и подготовить дополнительный компромиссный законопроект.

Законопроект могут принять на сегодняшнем заседании за основу и в целом по процедуре ad hoc — при однократном отклонении от процедур, предусмотренных регламентом. Такое решение принимается без обсуждения путем голосования.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает отсрочить до 1 января 2022 года обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Соответствующий проект закона глава государства зарегистрировал в парламенте.

17 ноября парламент отклонил законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов. Согласно действующему законодательству, с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видах деятельности (торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, оказание услуг гостиницами, ресторанами и туристическими агентствами).

Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога первой группы обязанность применять РРО вообще не будет распространяться.