Отсрочить применение кассовых аппаратов предложил Зеленский. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147160-otsrochit-obyazatelnoe-primenenie-kassovyh-apparatov-predlojil-zelenskiy.html

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Президент Владимир Зеленский предлагает отсрочить до 1 января 2022 года обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Глава государства предлагает изменить сроки внедрения обязательных регистраторов расчетных операций для ФОПов II-IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме «рисковых» сфер), обязательные РРО (ПРО) предлагается отсрочить до 1 января 2021 года. Об этом говорится в законопроекте № 4439, который глава государства зарегистрировал в Раде. Документ уже опубликовали на веб-странице парламента.

Проектом закона предлагается определить предельный объем доходов для использования упрощенной системы уплаты Единого налога и исключить нормы компенсации части суммы от санкций «продавца» покупателям за нарушение порядка проведения расчетных операций в части суммы.

Также законопроект может отменить штрафные санкции за несоответствие наличности на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО. Зеленский предлагает продлить на год применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании РРО. Кроме того, могут ввести понятие «дистанционные услуги» и предусмотреть неприменение регистраторов расчетных операций во время их оказания, при условии расчетов с помощью банковских систем.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о поддержке бизнеса во время коронавирусного карантина. Глава государства определил эти два законопроекта как неотложные.