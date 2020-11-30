Відтермінувати застосування касових апаратів запропонував Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147160-vidterminuvaty-obov-yazkove-zastosuvannya-kasovyh-aparativ-zaproponuvav-zelenskyy.html

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Президент Володимир Зеленський пропонує відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Глава держави пропонує змінити терміни впровадження обов’язкових реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів II-IV груп платників податків, доходи яких не перевищують граничний обсяг доходів для I групи (крім «ризикових» сфер), обов’язкові РРО (ПРРО) пропонується відтермінувати до 1 січня 2021 року. Про це йдеться в законопроекті № 4439, який глава держави зареєстрував у Раді. Документ вже опублікували на веб-сторінці парламенту.

Проектом закону пропонується визначити граничний обсяг доходів для використання спрощеної системи сплати Єдиного податку та виключити норми компенсації частини суми від санкцій «продавця» покупцям через порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми.

Також законопроект може скасувати штрафні санкції за невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО. Зеленський пропонує продовжити на рік застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення вимог закону щодо використання РРО. Крім того, можуть запровадити поняття «дистанційні послуги» та передбачити незастосування реєстраторів розрахункових операцій під час їхнього надання, за умови розрахунків за допомогою банківських систем.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про підтримку бізнесу під час коронавірусного карантину. Глава держави визначив ці два законопроекти як невідкладні.