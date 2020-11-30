Локдаун в Україні — Зеленський, Аваков і Степанов сьогодні ухвалять рішення

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Запровадження локдауну в Україні обговорять представники Кабміну, зокрема Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, Мінекономіки, а також РНБО під час наради з Володимиром Зеленським у понеділок.

Про це 30 листопада повідомила прес-служба Офісу президента.

Сьогодні представники Кабінету міністрів… зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про результати буде повідомлено якнайшвидше, — йдеться на сайті ОПУ.

У Зеленського наголосили, що українців попередять одразу ж після ухвалення рішення щодо запровадження локдауну.

Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров’я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути, — зазначив глава держави.



Також стало відомо, що відсьогодні розблоковано кошти на придбання тестів на антиген. Окрім цього, за відсутності сімейного лікаря українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ для отримання консультації. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за необхідності до них виїде мобільна бригада.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8 тис. 600 протоколів.