Жорсткий локдаун — у Раді назвали дату, “коли все стане відомо”

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Ракурс

Локдаун в Україні можуть запровадити вже найближчим часом. Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков, а також глава політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвали ймовірні дати ухвалення рішення щодо жорсткого карантину.

Тема номер один в країні — це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що, який би не був локдаун, інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь, він має бути спрямований в першу чергу на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров’я кожного українця… Тому запрошуємо у Раду главу МОЗ Максима Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на запитання щодо боротьби з епідемією та можливих варіантів карантинів, локдаунів тощо. Я думаю, що до п’ятниці це все вже буде відомо, — сказав Корнієнко під час засідання погоджувальної ради парламентських фракцій 30 листопада.

Питання запровадження локдауну також прокоментував очільник Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ми повинні були почути про локдаун від Кабінету міністрів, тому що він запроваджуватиме цей процес… При всій повазі до колег, у мене не було можливості подискутувати з Давидом Арахамією щодо «інтелектуального локдауну» і його аспектів. Нам потрібно більш чітко пояснювати і не ставити суспільство у ситуацію, коли ніхто не розуміє, що має відбуватися. Єдине, що зробила Рада — ми поставили жорстке завдання уряду, щоб, принаймні, за тиждень ми повинні сказати людям, що насправді відбуватиметься: чи буде локдаун і яким він буде і як бізнес та люди мають виходити з цієї ситуації, — зазначив Разумков під час брифінгу після погоджувальної ради.

Спікер парламенту назвав «високою» ймовірність запровадження локдауну в Україні. Разумков зауважив, що він не може наразі говорити про конкретні аспекти локдауну, оскільки вони ще обговорюються.

До цього треба бути готовим. Парламент до цього готується, — додав очільник Ради.



Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує запровадити повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.