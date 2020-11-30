Успіх карантину вихідного дня оцінив Степанов — «Ситуація залишається напруженою»

https://racurs.ua/ua/n147139-uspih-karantynu-vyhidnogo-dnya-ocinyv-stepanov-sytuaciya-zalyshaietsya-naprujenou.html

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Коронавірус в Україні за минулий тиждень виявили майже у 97 тис. осіб. Цей показник майже на 7 тис. перевищує попередній. Також зросла кількість госпіталізацій пацієнтів, які хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це під час онлайн-брифінгу 30 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулий тиждень було виявлено 96 тис. 936 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це майже на 7 тис. більше, аніж на позаминулому тижні. Тоді було виявлено 90 тис. Госпіталізовано 11 тис. 606 осіб. Це також на тисячу госпіталізацій більше, аніж 16−22 листопада. Ситуація залишається достатньо напруженою. Збільшується кількість хворих. Як наслідок — збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів, — повідомив очільник МОЗ.

Нагадаємо, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9 тис. 946 нових випадків COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 тис. 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.