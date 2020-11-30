Сніжна погода в Україні. Фото: dilo.net.ua

https://racurs.ua/ua/n147138-dosch-mokryy-snig-ta-ojeledycya-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogody-karta-foto.html

Ракурс

Погода в Україні у понеділок, 30 листопада, значно погіршиться.

Синоптики попередили про дощ, мокрий сніг та ожеледицю. Складні погодні умови будуть спостерігатися в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. Тут обіцяють сильний мокрий сніг та дощ, а подекуди й ожеледь. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У східних областях обіцяють сильні пориви вітру 15−20 м/с. На дорогах України, крім південного сходу очікується подекуди ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Тим часом 30 листопада в Карпатах фіксують сильні морози. Так, за інформацією Чорногорського рятувально-пошукового посту у Facebook, cтаном на 09.00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена до 50 м. Вітер метеорологи фіксують південно-західний 1−2 м/с, а температура повітря складає 10° морозу.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 30 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, а у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади.