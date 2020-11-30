Снежная погода в Украине. Фото: dilo.net.ua

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Погода в Украине в понедельник, 30 ноября, значительно ухудшится.

Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице. Сложные погодные условия будут наблюдаться в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях. Здесь обещают сильный мокрый снег и дождь, а кое-где и гололед. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В восточных областях обещают сильные порывы ветра 15−20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-востока ожидается местами гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности — такие погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Между тем 30 ноября в Карпатах фиксируют сильные морозы. Так, по информации Черногорского спасательно-поискового поста в Facebook, по состоянию на 09.00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер метеорологи фиксируют юго-западный 1−2 м/с, а температура воздуха составляет 10° мороза.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 30 ноября ожидается прохладная и преимущественно пасмурная, а в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады.