Разумков. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n147137-razumkov-poborol-koronavirus.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, оправился от коронавирусной болезни. Теперь он вернется к обычному рабочему графику.

Глава Верховной Рады также обнародовал фото с отрицательным тестом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Как известно, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом 11 ноября. Вместе с ним положительный тест на коронавирус получил его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все это время Разумков работал из дома, находясь на самоизоляции.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусом успели переболеть президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента и десятки нардепов.