Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Глава Верховной Рады также обнародовал фото с отрицательным тестом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Разумков. Фото: Укринформ
Разумков поборол коронавирусhttps://racurs.ua/n147137-razumkov-poborol-koronavirus.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, оправился от коронавирусной болезни. Теперь он вернется к обычному рабочему графику.
Глава Верховной Рады также обнародовал фото с отрицательным тестом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как известно, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом 11 ноября. Вместе с ним положительный тест на коронавирус получил его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все это время Разумков работал из дома, находясь на самоизоляции.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусом успели переболеть президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента и десятки нардепов.
.
Долговая расписка: как, одолжив две с половиной тысячи долларов, получить пять?
Чего не стоит делать при коронавирусной инфекции COVID-19 — пять главных ошибок
Жесткий локдаун в Украине из-за коронавируса — вещь нехорошая, нужно действовать по-другому — иммунолог Андрей Волянский
Неоцененное мужество и право на необходимую оборону
Загрузка...