У Байдена диагностировали переломы костей правой стопы. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147136-perelomy-kostey-pravoy-stopy-diagnostirovali-u-baydena-chto-proizoshlo.html

Ракурс

Джо Байден, новоизбранный президент США, травмировался во время игры с собакой.

В субботу, 28 ноября, Байден поскользнулся и получил травму. В воскресенье 78-летнего демократа осмотрел врач. Компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей. Об этом сообщил врач Байдена Кевин О’Коннор, 30 ноября сообщает The Hill.

Теперь Байдену в течение нескольких недель придется ходить в специальном ботинке. Действующий президент США Дональд Трамп уже пожелал выздоровления своему бывшему сопернику на выборах.

Напомним, Байден и его жена Джилл являются хозяевами двух немецких овчарок — Чемпиона и Мейджора. Последнего пса семейство Байденов взяло из приюта для животных. Своих собак Байден перевезет в Белый дом.