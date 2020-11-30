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Ракурс
У Байдена диагностировали переломы костей правой стопы. Фото: РБК

Переломы костей правой стопы диагностировали у Байдена — что произошло

30 ноя 2020, 09:52
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Джо Байден, новоизбранный президент США, травмировался во время игры с собакой.

В субботу, 28 ноября, Байден поскользнулся и получил травму. В воскресенье 78-летнего демократа осмотрел врач. Компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей. Об этом сообщил врач Байдена Кевин О’Коннор, 30 ноября сообщает The Hill.


Теперь Байдену в течение нескольких недель придется ходить в специальном ботинке. Действующий президент США Дональд Трамп уже пожелал выздоровления своему бывшему сопернику на выборах.

Напомним, Байден и его жена Джилл являются хозяевами двух немецких овчарок — Чемпиона и Мейджора. Последнего пса семейство Байденов взяло из приюта для животных. Своих собак Байден перевезет в Белый дом.


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