Огромный «огненный шар» вспыхнул в небе над Токио

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Ракурс

Гигантский яркий шар был замечен в ночь на воскресенье, 29 ноября, в западной части Японии. «Огненный» шар на мгновение «вспыхнул» в ночном небе над Токио. Пользователи соцсетей шутят, что после коронавируса в 2020 году на Землю прибыли инопланетяне.

Полет «огненного шара» сопровождал сильный грохот. Об этом сообщает BBC в Фейсбук.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, который рассекает темное ночное небо, были обнародованы пользователями соцсетей Японии. Вероятно, это был метеор, который сгорел в атмосфере Земли.