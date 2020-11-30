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Ракурс
Огромный «огненный шар» вспыхнул в небе над Токио

Огромный «огненный шар» вспыхнул в небе над Токио (ВИДЕО)

30 ноя 2020, 09:41
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Гигантский яркий шар был замечен в ночь на воскресенье, 29 ноября, в западной части Японии. «Огненный» шар на мгновение «вспыхнул» в ночном небе над Токио. Пользователи соцсетей шутят, что после коронавируса в 2020 году на Землю прибыли инопланетяне.

Полет «огненного шара» сопровождал сильный грохот. Об этом сообщает BBC в Фейсбук.


Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, который рассекает темное ночное небо, были обнародованы пользователями соцсетей Японии. Вероятно, это был метеор, который сгорел в атмосфере Земли.

Источник: Ракурс


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