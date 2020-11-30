Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Величезна “вогняна куля” спалахнула у небі над Токіо — новини світу

Величезна «вогняна куля» спалахнула у небі над Токіо (ВІДЕО)

30 лис 2020, 09:41
999

Гігантську яскраву кулю було помічено у ніч проти неділі у західній частині Японії. «Вогняна» куля на мить «спалахнула» у нічному небі над Токіо. Користувачі соцмереж жартують, що після коронавірусу у 2020 році на Землю завітали інопланетяни.

Політ «вогняної кулі» супроводжував сильний гуркіт. Про це повідомляє BBC у Фейсбук.


Численні відеозаписи величезної «сліпучої» кулі, що світиться та розтинає темне нічне небо, були оприлюднені користувачами соцмереж Японії. Ймовірно, це був метеор, який згорів в атмосфері Землі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів