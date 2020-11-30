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Величезна “вогняна куля” спалахнула у небі над Токіо — новини світу
Величезна «вогняна куля» спалахнула у небі над Токіо (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147135-velychezna-vognyana-kulya-spalahnula-u-nebi-nad-tokio-video.htmlРакурс
Гігантську яскраву кулю було помічено у ніч проти неділі у західній частині Японії. «Вогняна» куля на мить «спалахнула» у нічному небі над Токіо. Користувачі соцмереж жартують, що після коронавірусу у 2020 році на Землю завітали інопланетяни.
Політ «вогняної кулі» супроводжував сильний гуркіт. Про це повідомляє BBC у Фейсбук.
Численні відеозаписи величезної «сліпучої» кулі, що світиться та розтинає темне нічне небо, були оприлюднені користувачами соцмереж Японії. Ймовірно, це був метеор, який згорів в атмосфері Землі.
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