Величезна “вогняна куля” спалахнула у небі над Токіо — новини світу

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Ракурс

Гігантську яскраву кулю було помічено у ніч проти неділі у західній частині Японії. «Вогняна» куля на мить «спалахнула» у нічному небі над Токіо. Користувачі соцмереж жартують, що після коронавірусу у 2020 році на Землю завітали інопланетяни.

Політ «вогняної кулі» супроводжував сильний гуркіт. Про це повідомляє BBC у Фейсбук.

Численні відеозаписи величезної «сліпучої» кулі, що світиться та розтинає темне нічне небо, були оприлюднені користувачами соцмереж Японії. Ймовірно, це був метеор, який згорів в атмосфері Землі.