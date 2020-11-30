Ракурсhttps://racurs.ua/
У Байдена діагностували переломи кісток правої стопи. Фото: РБК
Переломи кісток правої стопи діагностували у Байдена — що сталосяhttps://racurs.ua/ua/n147136-perelomy-kistok-pravoyi-stopy-diagnostuvaly-u-baydena-scho-stalosya.htmlРакурс
Джо Байден, новобраний президент США, травмувався під час гри з собакою.
У суботу, 28 листопада, Байден послизнувся і дістав травму. У неділю 78-річного демократа оглянув лікар. Комп’ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиноподібних кісток. Про це повідомив лікар Байдена Кевін О’Коннор, 30 листопада повідомляє The Hill.
Тепер Байдену впродовж декількох тижнів доведеться ходити в спеціальному черевику. Чинний президент США Дональд Трамп вже побажав одужання своєму колишньому супернику на виборах.
Нагадаємо, Байден і його дружина Джилл є господарями двох німецьких вівчарок — Чемпіона та Мейджора. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин. Своїх собак Байден перевезе до Білого дому.
Читайте також
.
Боргова розписка: як, позичивши дві з половиною тисячі доларів, отримати п’ять?
Чого не варто робити при коронавірусній інфекції COVID-19 — п’ять головних помилок
Жорсткий локдаун в Україні через коронавірус — річ погана, треба діяти по-іншому — імунолог Андрій Волянський
Неоцінена мужність та право на необхідну оборону
Загрузка...