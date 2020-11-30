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Ракурс
У Байдена діагностували переломи кісток правої стопи. Фото: РБК

Переломи кісток правої стопи діагностували у Байдена — що сталося

30 лис 2020, 09:52
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Джо Байден, новобраний президент США, травмувався під час гри з собакою.

У суботу, 28 листопада, Байден послизнувся і дістав травму. У неділю 78-річного демократа оглянув лікар. Комп’ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиноподібних кісток. Про це повідомив лікар Байдена Кевін О’Коннор, 30 листопада повідомляє The Hill.


Тепер Байдену впродовж декількох тижнів доведеться ходити в спеціальному черевику. Чинний президент США Дональд Трамп вже побажав одужання своєму колишньому супернику на виборах.

Нагадаємо, Байден і його дружина Джилл є господарями двох німецьких вівчарок — Чемпіона та Мейджора. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин. Своїх собак Байден перевезе до Білого дому.


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