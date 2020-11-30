У Байдена діагностували переломи кісток правої стопи. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147136-perelomy-kistok-pravoyi-stopy-diagnostuvaly-u-baydena-scho-stalosya.html

Ракурс

Джо Байден, новобраний президент США, травмувався під час гри з собакою.

У суботу, 28 листопада, Байден послизнувся і дістав травму. У неділю 78-річного демократа оглянув лікар. Комп’ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиноподібних кісток. Про це повідомив лікар Байдена Кевін О’Коннор, 30 листопада повідомляє The Hill.

Тепер Байдену впродовж декількох тижнів доведеться ходити в спеціальному черевику. Чинний президент США Дональд Трамп вже побажав одужання своєму колишньому супернику на виборах.

Нагадаємо, Байден і його дружина Джилл є господарями двох німецьких вівчарок — Чемпіона та Мейджора. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин. Своїх собак Байден перевезе до Білого дому.