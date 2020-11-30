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Ракурс
Разумков. Фото: Укрінформ

Разумков поборов коронавірус

30 лис 2020, 10:14
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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, одужав від коронавірусної хвороби. Відтепер він повернеться до звичайного робочого графіку.

Голова Верховної Ради також оприлюднив фото з негативним тестом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Допис Разумкова. Скріншот: Facebook


Як відомо, очільник Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус 11 листопада. Разом з ним позитивний тест на коронавірус отримав його перший заступник Руслан Стефанчук. Увесь цей час Разумков працював з дому, перебуваючи на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусом встигли перехворіти президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента та десятки нардепів.

Джерело: Ракурс


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