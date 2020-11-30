Разумков. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n147137-razumkov-poborov-koronavirus.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, одужав від коронавірусної хвороби. Відтепер він повернеться до звичайного робочого графіку.

Голова Верховної Ради також оприлюднив фото з негативним тестом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.





Як відомо, очільник Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус 11 листопада. Разом з ним позитивний тест на коронавірус отримав його перший заступник Руслан Стефанчук. Увесь цей час Разумков працював з дому, перебуваючи на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусом встигли перехворіти президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента та десятки нардепів.