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Голова Верховної Ради також оприлюднив фото з негативним тестом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Разумков. Фото: Укрінформ
Разумков поборов коронавірусhttps://racurs.ua/ua/n147137-razumkov-poborov-koronavirus.htmlРакурс
Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, одужав від коронавірусної хвороби. Відтепер він повернеться до звичайного робочого графіку.
Голова Верховної Ради також оприлюднив фото з негативним тестом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, очільник Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус 11 листопада. Разом з ним позитивний тест на коронавірус отримав його перший заступник Руслан Стефанчук. Увесь цей час Разумков працював з дому, перебуваючи на самоізоляції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусом встигли перехворіти президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента та десятки нардепів.
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