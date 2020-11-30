Успех карантина выходного дня оценил Степанов — «Ситуация остается напряженной»

https://racurs.ua/n147139-uspeh-karantina-vyhodnogo-dnya-ocenil-stepanov-situaciya-ostaetsya-napryajennoy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за прошедшую неделю обнаружили почти у 97 тыс. человек. Этот показатель почти на 7 тыс. превышает предыдущий. Также увеличилось число госпитализаций пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом во время онлайн-брифинга 30 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшую неделю было выявлено 96 тыс. 936 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это почти на 7 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Тогда было выявлено 90 тыс. инфицированных. Госпитализированы 11 тыс. 606 человек. Это также на тысячу госпитализаций больше, чем 16−22 ноября. Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается число больных. Как следствие — увеличивается количество пациентов, нуждающихся в амбулаторном лечении, — сообщил глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в Украине лабораторно подтверждено 9 тыс. 946 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине зафиксировали 732 тыс. 625 случаев заболевания коронавирусной болезнью.