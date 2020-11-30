Рада відкладе розгляд бюджету-2021 з міркувань «здорового глузду»

Рада. Фото: прес-служба Ради

https://racurs.ua/ua/n147151-rada-vidklade-rozglyad-budjetu-2021-z-mirkuvan-zdorovogo-gluzdu.html

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Розгляд бюджету-2021 Верховна Рада відкладе на цьому тижні з міркувань «здорового глузду». Можливо, його розглянуть на позачерговому засіданні наступного тижня.

Замість нього розглянуть закон про народовладдя. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради у Верховній Раді.

Бюджет до нас надійшов з серйозною затримкою. Згідно з діючим законодавством і здоровим глуздом, народні депутати повинні будуть ознайомитись з цим документом, детально його вивчити. На цьому тижні ми його розглянути не встигаємо, згідно з законом, на це відводиться 10 днів, — сказав Разумков.

Разумков додав, що при наявній можливості, бюджет-2021 розглянуть на наступному не пленарному тижні на позачерговому засіданні.

Втім, за словами віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука, завтра Верховна Рада може розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум, який вже схвалив профільний комітет. За словами Стефанчука, до другого читання була врахована третина поданих парламентарями правок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державний бюджет на 2021 рік буде внесено у Верховну Раду для голосування у другому читанні до кінця поточного тижня, а наступного відбудеться його розгляд у сесійній залі.