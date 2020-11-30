Виборча комісія назвала ім’я переможця виборів мера Чернівців. Фото: bbci.co.uk

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Ракурс

Переможцем другого туру виборів мера Чернівців став висуванець партії «Єдина Альтернатива» Роман Клічук.

За Клічука проголосували 59,54% виборців. За його опонента, Віталія Михайлішина, віддали голоси 37,5% виборців. Такі результати 30 листопада оголосила міська виборча комісія. Про це повідомляє «Суспільне».

Роман Клічук понад два десятки років займається підприємництвом. Свого часу він був депутатом обласної ради від фракції «Батьківщина». Також він ішов до Верховної Ради за списком «Самопомочі», але не пройшов. Крім того, Клічук був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Переможець виборів у Чернівцях володіє компанією «Рома», яка займається оптовою торгівлею алкогольними напоями, продуктами харчування та тютюновими виробами. Також він власник фірми «Гойра груп», яка об'єднує декілька ресторанів міста.

Нагадаємо, за результатами екзит-полів, у другому турі виборів міського голови також переміг кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук, який дістав 59,1% голосів виборців.