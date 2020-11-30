Избирательная комиссия назвала имя победителя выборов мэра Черновцов. Фото: bbci.co.uk

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Ракурс

Победителем второго тура выборов мэра Черновцов стал выдвиженец партии «Единая Альтернатива» Роман Кличук.

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей. Такие результаты 30 ноября объявила городская избирательная комиссия. Об этом сообщает «Общественное».

Роман Кличук более двух десятков лет занимается предпринимательством. В свое время он был депутатом областного совета от фракции «Батькивщина». Также он шел в Верховную Раду по списку «Самопомощи», но не прошел. Кроме того, Кличук был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

Победитель выборов в Черновцах владеет компанией «Рома», которая занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями. Также он владелец фирмы «Гойра групп», которая объединяет несколько ресторанов города.

Напомним, по результатам экзит-полов, во втором туре выборов городского головы также победил кандидат от политической партии «Единая альтернатива» Роман Кличук, который получил 59,1% голосов избирателей.