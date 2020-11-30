Как отказаться от вакцинации ребенка, объяснил Ляшко

Вакцинация. Фото: Istock

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Вакцинация детей и всего населения будет пересмотрена в законопроекте № 4142 «О системе общественного здоровья». Отныне в законопроекте появилось несколько новых пунктов.

В частности, родители, которые отказываются вакцинировать ребенка, должны будут написать заявление об отказе. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время перечень инфекционных болезней, которые требуют обязательных прививок, расширился.

Во-первых, к десяти инфекционным болезням, которые уже определены, добавляется новый антиген — пневмококковая инфекция. То есть их уже будет 11. Также теперь регулируется на законодательном уровне вопрос презумпции согласия на проведение прививок. В случае принятия этого законопроекта, нужно будет написать заявление, если вы отказываетесь вакцинировать своего ребенка, — заявил главный санитарный врач.

По его словам, отныне ответственность за отказ от вакцинации будет возложена исключительно на родителей. Они должны ознакомиться со всеми рисками, которые существуют из-за того, что ребенок не был привит. Кроме того, Ляшко добавил, что некоторые нормы по вакцинации, которые сейчас критикуют противники вакцинации, уже действуют на территории страны, и не были внесены в законопроект.

По словам Ляшко, противники вакцинации критикуют норму, когда без прививок дети не допускаются в сад или школу.

Эта норма также давно урегулирована в 12 статье «О защите населения от инфекционных болезней». Верховный суд Украины от 17 апреля 2019 года признал, что вакцинация является обязательной в Украине, а не вакцинированным детям нельзя посещать детские сады, — объясняет Ляшко.



В отношении работников, которые должны пройти обязательную профилактическую вакцинацию перед началом работы, замминистра заявил, что перечень нужных прививок был утвержден еще в 2001 году. Санитарный врач отметил, что, по его мнению, именно вакцинация поможет преодолеть коронавирусную болезнь.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация против кори, столбняка и других болезней в Украине не прекращалась, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время количество вакцинаций уменьшилось на 20%, что в будущем может спровоцировать новые вспышки болезней.