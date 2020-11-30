Работу Степанова в «Слуге народа» оценили по пятибалльной шкале

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Работу главы Министерства здравоохранения Максима Степанова во время пандемии коронавируса оценили в президентской фракции «Слуга народа».

Работу Степанова я лично оцениваю на четыре с минусом по пятибалльной шкале. Это моя личная оценка. Но я подчеркиваю, что я не слежу за этим каждый день… Я не знаю, где он мог «дожать», а где система не могла ничего сделать… Очень положительно оцениваю наращивание числа тестирований, открытие лабораторий, обучение медпесонала. В этом вопросе Степанов продемонстрировал менеджерскую эффективность, — заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии для СМИ перед заседанием согласительного совета депутатских фракций парламента 30 ноября.

Нардеп также рассказал, почему Украина не может по примеру Китая за 30 дней построить «коронавирусную» больницу. По мнению «слуги», у нас только на преодоление различных «бюрократических процедур уйдет не менее 60 дней».

Кроме этого, представитель команды Зеленского раскрыл свое отношение к инициативе отдельных депутатов по увольнению главы Минздрава.

На переправе коней не меняют. Кто-то должен отвечать за решения, которые принимаются о карантине, локдауне, распространении болезни. Новому человеку потребуется время (на ознакомление — ред.). С точки зрения менеджмента процесса — надо оставлять Степанова и анализировать его деятельность уже потом, — отметил Арахамия.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Банковой активно ищут замену главе Минздрава.