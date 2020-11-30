Роботу Степанова оцінили у “Слузі народу” за п’ятибальною шкалою

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Роботу під час пандемії коронавірусу очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова оцінили у президентській фракції «Слуга народу».

Роботу Степанова я особисто оцінюю на чотири з мінусом по п’ятибальній шкалі. Це моя особиста оцінка. Але я наголошую, що я не стежу за цим щодня… Я не знаю, де він міг дотиснути, а де система не мала змоги нічого зробити… Дуже позитивно оцінюю нарощення кількості тестувань, відкриття лабораторій, навчання медпесоналу. У цьому питанні Степанов продемонстрував менеджерську ефективність, — заявив лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі для ЗМІ перед засіданням погоджувальної ради депутатських фракцій парламенту 30 листопада.

Нардеп також розповів, чому Україна не може за прикладом Китаю за 30 днів побудувати лікарню. На думку «слуги», у нас на подолання різних «бюрократичних процедур піде щонайменше 60 днів».

Окрім цього, представник команди Зеленського розкрив своє ставлення до ініціативи щодо звільнення очільника МОЗ.

На переправі коней не міняють. Хтось має відповідати за рішення, які ухвалюються щодо карантину, локдауну, розповсюдженню хвороби. Новій людині потрібен буде час (на ознайомлення — ред.). З точки зору менеджменту процесу — треба залишати Степанова і аналізувати його діяльність вже потім, — зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на Банковій активно шукають заміну главі МОЗ.