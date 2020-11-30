Теракт із вибухівкою на Донеччині попередила СБУ. Фото: СБУ

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Терористичний акт в Донецькій області попередили українські спецслужби.

За задумом так званого Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки, планувався підрив підстанції розподілу електроенергії у районі проведення операції Об'єднаних сил. Вибух мав влаштувати місцевий мешканець, якого під час спроби підриву затримали контррозвідники та слідчі Служби безпеки України із задіянням бійців «Альфи». Про це 30 листопада повідомив прес-центр СБУ.

На об'єкті зловмисник планував закласти саморобний вибуховий пристрій. Бойовики планували, що вибух на підстанції дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в регіоні, а населення буде заляканим.

Найманцю ДНР повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд вже арештував зловмисника. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, у червні в Одесі представники неонацистської організації планували підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора. СБУ попередила теракт. У спецслужбі стверджують, що теракт готувався під керівництвом спецслужб РФ.