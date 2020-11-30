Тайсон та Джонс. Фото: UA Football

https://racurs.ua/ua/n147146-tayson-ta-djons-zitknulysya-na-ryngu-vpershe-za-15-rokiv-kraschi-momenty.html

Ракурс

Бій Тайсона та Джонса, який пройшов учора, 29 листопада, завершився нічиєю. На ринг повернулися дві легенди боксу. 54-річний Тайсон з перших секунд поєдинку заволодів перевагою, і намагався вкладатися в удари, що в нього періодично виходило.

Разом із тим, 51-річний Джонс намагався взяти своє рухливістю і легкими атаками, діючи загалом швидше за суперника в надії його вимотати. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Тайсон у звичному стилі нагнітав ситуацію на рингу, тоді як його супротивник, починаючи з третього раунду, все більше вибирав тактику клінчів. З п’ятої двохвилинки Джонс став активніше йти вперед, після чого вже його опоненту періодично довелося вдаватися до клінчу.





Попри активність Тайсона в заключних раундах, судді присудили нічию. Після поєдинку Джонс заявив, що його здивувала міцність Тайсона.

Мене здивувала міцність Тайсона, він зміг пройти всі вісім раундів. Він може вийти проти будь-якого суперника. Якщо Майк включиться, то у всіх виникнуть проблеми. Він може робити на ринзі все, що захоче, — сказав Рой.

На думку Джонса-молодшого, йому краще вдавалось контролювати хід поєдинку, тому вважає, що перемогу судді повинні були віддати саме йому. Але й проти нічиєї він немає нічого проти.

Зі свого боку Майк Тайсон зізнався, що курив марихуану безпосередньо перед виставковим боєм з Роєм Джонсом-молодшим.

Послухайте, я не можу кинути курити. Я курив раніше під час боїв. Мені просто потрібно палити, вибачте. Я курець. Я курю кожен день. Я ніколи не кидав курити. Я просто такий, який я є, — сказав він.



Перед поєдинком боксерів перевіряли на наявність заборонених речовин, проте, як повідомляється, не було перевірки на наявність слідів марихуани. Тайсон вважає, що марихуана не має на нього негативного впливу, проте він також сказав, що вона не притупляла біль під час поєдинку.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Майк Тайсон, який є легендою світового боксу, заявив про бажання повернутися на ринг. Правда 53-річний боксер збирається лише брати участь у коротеньких показових поєдинках для благодійності. Колишній абсолютний чемпіон світу заявив, що хоче повернутися до тренувань, щоб набрати необхідну фізичну форму для проведення боїв.