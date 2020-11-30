Тайсон и Джонс. Фото: UA Football

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Ракурс

Бой Тайсона и Джонса, который прошел вчера, 29 ноября, завершился ничьей. На ринг вернулись две легенды бокса. 54-летний Тайсон с первых секунд поединка завладел преимуществом, и пытался вкладываться в удары, что у него периодически получалось.

Вместе с тем 51-летний Джонс пытался взять его своей подвижностью и легкими атаками, действуя в общем быстрее соперника в надежде его измотать. Об этом стало известно из трансляции матча.

Тайсон в привычном стиле нагнетал ситуацию на ринге, тогда как его противник, начиная с третьего раунда, все больше выбирал тактику клинчей. С пятой двухминутки Джонс стал активнее идти вперед, после чего уже его оппоненту периодически пришлось прибегать к клинчу.



Несмотря на активность Тайсона в заключительных раундах, судьи присудили ничью. После поединка Джонс заявил, что его удивила прочность Тайсона.

Меня удивила прочность Тайсона, он смог пройти все восемь раундов. Он может выйти против любого соперника. Если Майк включится, то у всех возникнут проблемы. Он может делать на ринге все, что захочет, — сказал Рой.

По мнению Джонса-младшего, ему лучше удавалось контролировать ход поединка, поэтому считает, что победу судьи должны были отдать именно ему. Но и против ничьи он не имеет ничего против.

В свою очередь Майк Тайсон признался, что курил марихуану непосредственно перед выставочным боем с Роем Джонсом-младшим.

Послушайте, я не могу бросить курить. Я курил раньше во время боев. Мне просто нужно курить, извините. Я курильщик. Я курю каждый день. Я никогда не бросал курить. Я просто такой, какой я есть, — сказал он.



Перед поединком боксеров проверяли на наличие запрещенных веществ, однако, как сообщается, не было проверки на наличие следов марихуаны. Тайсон считает, что марихуана не имеет на него негативного влияния, однако он также сказал, что она не притупляла боль во время поединка.





Напомним, ранее мы сообщали, что Майк Тайсон, который является легендой мирового бокса, заявил о желании вернуться на ринг. Правда 53-летний боксер собирается участвовать только в коротеньких показательных поединках для благотворительности. Бывший абсолютный чемпион мира заявил, что хочет вернуться к тренировкам, чтобы набрать необходимую физическую форму для проведения боев.