Зеленский недоволен — Арахамия о работе Минздрава во время коронавируса

https://racurs.ua/n147145-zelenskiy-nedovolen-arahamiya-o-rabote-minzdrava-vo-vremya-koronavirusa.html

Ракурс

Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, рассказал, доволен ли президент Владимир Зеленский работой Министерства здравоохранения во время пандемии коронавируса.

Об этом Арахамия рассказал в комментарии для СМИ накануне заседания согласительного совета депутатских фракций парламента 30 ноября.

Президент недоволен вообще этим процессом. Потому что мы могли бы подготовиться лучше, могли бы сделать больше. Поэтому президент возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом. Там всегда проходят горячие, длительные дискуссии и дебаты, потому что он хотел бы, чтобы страна лучше противостояла COVID-19, — отметил Арахамия.

На вопрос журналиста о том, кто виноват в плохой подготовке, представитель команды Зеленского ответил следующее:

Это же коллективно. Там многие министерства, есть бюрократические процедуры… Нет такого, чтобы можно было определить одного человека, который виновен… Страна не была готова к национальной эпидемии. Это можно признать, — заявил нардеп-«слуга».

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 ноября обнаружили у 9 тыс. 946 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 732 тыс. украинцев.