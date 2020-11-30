Зеленський незадоволений — Арахамія про роботу МОЗ під час коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n147145-zelenskyy-nezadovolenyy-arahamiya-pro-robotu-moz-pid-chas-koronavirusu.html

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Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, розповів, чи задоволений президент Володимир Зеленський роботою Міністерства охорони здоров’я під час пандемії коронавірусу.

Про це Арахамія розповів у коментарі для ЗМІ напередодні засідання погоджувальної ради депутатських фракцій парламенту 30 листопада.

Президент незадоволений взагалі цим процесом. Тому що ми могли б підготуватися краще, могли б зробити більше. Тому президент очолює штаб по боротьбі з коронавірусом. Там завжди проходять палкі, тривалі дискусії і дебати, бо він хотів би, щоб країна краще протистояла COVID-19, — зазначив Арахамія.

На запитання журналіста про те, хто винен у поганій підготовці, представник команди Зеленського відповів наступне:

Це ж колективно. Там багато міністерств, є бюрократичні процедури… Немає такого, щоб можна було визначити одну людину, яка винна… Країна не була готова до національної епідемії. Це можна визнати, — заявив нардеп-«слуга».

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 30 листопада виявили у 9 тис. 946 осіб. Загалом з початку пандемії COVID-19 інфікувалися вже 732 тис. українців.