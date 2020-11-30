Теракт со взрывчаткой в Донецкой области предупредила СБУ. Фото: СБУ

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Террористический акт в Донецкой области предупредили украинские спецслужбы.

По замыслу так называемого Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики, планировался подрыв подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил. Взрыв должен был устроить местный житель, которого во время попытки подрыва задержали контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием бойцов «Альфы». Об этом 30 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

На объекте злоумышленник планировал заложить самодельное взрывное устройство. Боевики планировали, что взрыв на подстанции дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе, а население будет запуганным.

Наемнику ДНР сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд уже арестовал злоумышленника. Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, в июне в Одессе представители неонацистской организации планировали поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага. СБУ предупредила теракт. В спецслужбе утверждают, что теракт готовился под руководством спецслужб РФ.