Степанова “попросять” до кінця року, у Зеленського назвали ім’я наступника

https://racurs.ua/ua/n147012-stepanova-poprosyat-do-kincya-roku-u-zelenskogo-nazvaly-im-ya-nastupnyka-zmi.html

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Максима Степанова, міністра охорони здоров’я України, який нині хворіє на коронавірусну інфекцію, планують звільнити до кінця 2020 року. За повідомленнями ЗМІ, нині на Банковій активно шукають заміну главі МОЗ.

Про це 26 листопада пише УП з посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського, близькі до роботи Міністерства охорони здоров’я.

Джерела підтверджують, що Степанов готується до звільнення, однак існують проблеми з обранням його наступника.

Зараз будь-хто, хто зайде на цю посаду — по суті матиме «завершення кар'єри», бо через COVID-19 хорошим міністром бути не вийде… Наразі кандидатом є нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко, у якого великі амбіції і який вже втомився бути головним санітаром, — цитує УП коментар джерела, наближеного до МОЗ.

За його кандидатуру виступає, зокрема й заступник глави Офісу президента Кирил Тимошенко.

Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати. Тому все робиться якось в ручному управлінні, — розповіло джерело на Банковій.

Нагадаємо, ще у липні в Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.