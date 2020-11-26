Степанова «попросят» до конца года, у Зеленского назвали имя преемника — СМИ

https://racurs.ua/n147012-stepanova-poprosyat-do-konca-goda-u-zelenskogo-nazvali-imya-preemnika-smi.html

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Максима Степанова, министра здравоохранения Украины, который сейчас болеет коронавирусной инфекцией, планируют уволить до конца 2020 года. По сообщениям СМИ, сейчас на Банковой активно ищут кандидатуру на нового главу Минздрава.

Об этом 26 ноября пишет УП со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского, близкие к работе Министерства здравоохранения.

Источники подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, однако указывают на существование проблем с избранием его преемника.

Любой, кто зайдет на этот пост — по сути получит «завершение карьеры», потому что из-за COVID-19 хорошим министром быть не получится… Сейчас кандидатом является нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко, у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром, — цитирует УП комментарий источника, близкого к Минздраву.

За его кандидатуру выступает, в том числе и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода в области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении, — рассказал источник на Банковой.

Напомним, еще в июле в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.