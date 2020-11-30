Як відмовитися від вакцинації дитини, пояснив Ляшко

Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація дітей та усього населення буде переглянута у законопроекті № 4142 «Про систему громадського здоров’я». Відтепер у законопроекті з’явилося кілька нових пунктів.

Зокрема, батьки, які відмовляються вакцинувати дитину, повинні будуть написати заяву про відмову. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Натомість перелік інфекційних хвороб, які вимагають обов’язкових щеплень, розширився.

Найперше, до десяти інфекційних хвороб, які вже визначені, додається новий антиген — пневмококова інфекція. Тобто їх вже буде 11. Також врегульовується на законодавчому рівні питання презумпції згоди на проведення щеплень. Тепер, в разі прийняття цього законопроекту, потрібно буде написати заяву, якщо ви відмовляєтесь вакцинувати свою дитину, — заявив головний санітарний лікар.

За його словами, відтепер відповідальність за відмову від вакцинації буде покладена виключно на батьків. Вони повинні ознайомитися з усіма ризиками, які існують від того, що дитина не була щеплена. Крім того, Ляшко додав, що деякі норми щодо вакцинації, які зараз критикують противники вакцинації, вже діють на території країни, і не були внесені у законопроект.

За словами Ляшка, противники вакцинації критикують норму, коли без щеплень діти не будуть допускатися до садочків або шкіл.

Ця норма також давно врегульована у 12 статті «Про захист населення від інфекційних хвороб». Верховний суд України від 17 квітня 2019 року визнав, що вакцинація є обов’язковою в Україні, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки, — пояснює Ляшко.



Стосовно працівників, які повинні пройти обов’язкову профілактичну вакцинацію перед початком роботи, то замміністра розповів, що їхній перелік було затверджено ще у 2001 році. Санітарний лікар зазначив, що, на його думку, саме вакцинація допоможе подолати коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація проти кору, правця та інших хвороб в Україні не припинялася, не зважаючи на епідемію коронавірусної інфекції. За словами президента Володимира Зеленського, нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%, що у майбутньому може спровокувати нові спалахи хвороб.