Рада отложит рассмотрение бюджета-2021 из соображений «здравого смысла»

Рада. Фото: пресс-служба Рады

https://racurs.ua/n147151-rada-otlojit-rassmotrenie-budjeta-2021-iz-soobrajeniy-zdravogo-smysla.html

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Рассмотрение бюджета-2021 Верховная Рада отложит на этой неделе из соображений «здравого смысла». Возможно, он будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе.

Вместо него рассмотрят закон о народовластии. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета в Верховной Раде.

Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом, детально его изучить. На этой неделе мы его рассмотреть не успеваем, согласно закону, на это отводится 10 дней, — сказал Разумков.

Разумков добавил, что при имеющейся возможности, бюджет-2021 рассмотрят на следующей не пленарной неделе на внеочередном заседании.

Впрочем, по словам вице-спикера парламента Руслана Стефанчук, завтра Верховная Рада может рассмотреть законопроект о народовластии через референдум, который уже одобрил профильный комитет. По словам Стефанчука, ко второму чтению была учтена треть представленных парламентариями поправок.

Напомним, ранее мы сообщали, что государственный бюджет на 2021 год будет внесен в Верховную Раду для голосования во втором чтении до конца текущей недели, а в следующем состоится его рассмотрение в сессионном зале.