Жесткий локдаун — в Раде сообщили, «когда все станет известно»

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Ракурс

Локдаун в Украине могут ввести уже в ближайшее время. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также глава политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвали вероятную дату принятия решения о жестком карантине.

Тема номер один в стране — это медицина, пандемия, различные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что, каков бы ни был локдаун — интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой-то, — он должен быть направлен на снижение темпов роста эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца… Поэтому приглашаем в Раду главу МОЗ Максима Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы о борьбе с эпидемией и возможных вариантах карантинов, локдаунов… Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно, — сказал Корниенко во время заседания согласительного совета парламентских фракций 30 ноября.

Вопрос введения локдауна в Украине также прокомментировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Мы должны были услышать о локдауне от Кабинета министров, потому что он запускает этот процесс… При всем уважении к коллегам, у меня не было возможности подискутировать с Давидом Арахамией об «интеллектуальном локдауне» и его аспектах. Нам нужно более четко объяснять и не ставить общество в ситуацию, когда никто не понимает, что должно происходить. Единственное, что сделала Рада — мы поставили жесткую задачу правительству, чтобы, по крайней мере, за неделю мы могли сказать людям, что на самом деле будет происходить: будет ли локдаун и каким он будет, и как бизнесу и людям выходить из этой ситуации, — отметил Разумков во время брифинга после согласительного совета.

Спикер парламента назвал «высокой» вероятность введения локдауна в Украине. Он отметил, что не может пока говорить о конкретных аспектах локдауна, поскольку они еще обсуждаются.

До этого надо быть готовым. Парламент к этому готовится, — добавил глава Рады.



Напомним, ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.