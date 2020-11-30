Автовикрадач. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n147158-14-richnyy-avtovykradach-roztroschyv-try-avtivky-za-den-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Автовикрадач на Харківщині викрав одразу три автівки за добу та розтрощив їх. Юному автофанату тільки виповнилося 14 років.

Юнак зніс один паркан та врізався у два дерева. Пізніше він пояснив поліцейським, що хотів повчитися їздити на авто, але щоразу не вдавалося впоратися із керуванням. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.





Про зникнення машин до Красноградського відділу поліції повідомили 29 листопада. Спершу хлопець викрав УАЗ, на якому в’їхав в паркан приватного подвір’я, потім пересів на ВАЗ-2121. На ньому він зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево. Ще одне дерево постраждало від водіння неповнолітнього вже за кермом Folkswagen Transporter.





Правоохоронці встановили особу правопорушника та повернули автівки власникам. Якщо вину підлітка доведуть у суді, він нестиме відповідальність самостійно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що викрадення маршрутки у Рівному відбулося повторно. 16-річний житель області, який минулого тижня їздив містом на вкраденій зі стоянки маршрутці, увечері в неділю повторно вчинив свій сумнівний «подвиг».

Як стало відомо, хлопець із села Малий Олексин Рівненського району зайшов на територію стоянки, що розташована на вулиці Курчатова в обласному центрі, натиснув на кнопку аварійного відкриття дверей і після чого проник у маршрутку, де під сонцезахисним козирком знайшов ключі.