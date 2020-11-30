Двоє росіян намагалися влаштуватися на службу в Нацгвардію

Росіяни намагалися влаштуватися в НГУ. Фото: kpcdn.net

https://racurs.ua/ua/n147157-dvoie-rosiyan-namagalysya-vlashtuvatysya-na-slujbu-v-nacgvardiu.html

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Служба безпеки України викрила двох кандидатів до лав Національної гвардії на приховуванні факту наявності російського паспорту.

Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший — уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в НГУ. При цьому кандидати приховали інформацію про те, що вони є громадянами РФ. Про це 30 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній міліціонер отримав російське громадянство під час перебування в окупованому Криму. Також виявилося, що він мав зв’язки з місцевими силовиками. Другий закінчив російську школу, отримав паспорт РФ, а після цього переїхав в Україну та отримав українське громадянство.

Спецслужба перевіряє інформацію про те, чи причетні ці кандидати в Нацгвардію до діяльності російських спецслужб. СБУ вже передала інформацію про цих чоловіків командуванню НГУ.

Нагадаємо, СБУ встановила, що російські спецслужби у 2019 році завербували українського військовослужбовця, командира одного з підрозділів Національної гвардії.