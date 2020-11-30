Пасинок російського мільярдера загинув під колесами БТР на вечірці у військовому стилі

БТР. Фото: Meduza

https://racurs.ua/ua/n147156-pasynok-rosiyskogo-milyardera-zagynuv-pid-kolesamy-btr-na-vechirci-u-viyskovomu-styli.html

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Пасинок російського мільярдера Аркадія Скорова загинув на тематичній військовій вечірці під колесами БТР у Санкт-Петербурзі. 38-річний Андрій Кожевін потрапив під колеса на полігоні, де проходять історичні фестивалі.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за даним фактом. Про це повідомляє Meduza.

Реконструкцію замовила на день народження дружина бізнесмена Михайла Скорова, Юлія. Захід обійшовся у 250 тис. рублів.

За кермом БТР, який задавив бізнесмена, знаходився Олександр Торопов, глава правління «Червоної зірки». Він же і організовував вечірку. епер Торопов став фігурантом кримінальної справи за частиною 2 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Йому загрожує штраф до 500 тис. рублів, примусові роботи або позбавлення волі на строк до шести років.

Під час реконструкції БТР під керуванням Торопова повинен був поїхати по умовному сигналу — після стуку по броні. Однак він почав рух раніше терміну, вважаючи, що сигнал уже було віддано, і наїхав на голову Кожевіна, що лежав на землі.

Мільярдер Аркадій Скоров, який доводиться загиблому вітчимом, заявив, що це не перший випадок на цьому полігоні.

Була реконструкція бойових дій: військові танки, БТР і холості патрони. Вони всі їхали на БТР, і була команда спуститися і прийняти положення лежачи. БТР потім поїхав і розчавив його. У них, наскільки я знаю, це не перший випадок такий у них там у 2018 році танк когось переїхав, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що парад перемоги у Москві не обійшовся без казусів. Повертаючись з параду, в колоні військової техніки загорівся новітній російський бронетранспортер К-17 «Бумеранг». На кадрах видно, як рухаючись по московських вулицях, БТР раптом почав сильно диміти. Димом заволокло частину вулиці, на якій знаходилися глядачі, що спостерігали за проходженням техніки.